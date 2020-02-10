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ديني

بناء الإنسان ..قافلة الأزهر بحلايب وشلاتين تمارس الدعوة وتقدم مساعدات إنسانية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:34 م
قافلة الأزهر إلى
قافلة الأزهر إلى حلايب وشلاتين
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محمود ضاحي

بدأت اليوم قافلة الأزهر الشريف التوعوية الشاملة إلى محافظة البحر الأحمر تنفيذ فعاليات مبادرة بناء الإنسان، حيث انتشرت القافلة في مدينة حلايب ومنطقة رأس حدربة، في إطار دور الأزهر الشريف التنموي والدعوي واهتمامه بمختلف شرائح المجتمع، وأهمية الوصول إلى الناس مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم، وخاصة المناطق الحدودية والنائية، لأجل تفعيل الجوانب الإيجابية في حياتهم والاستفادة من قدراتهم وإدماجهم في الحياة، وذلك بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد إن تلك المبادرة تجسد اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر ببناء الإنسان المصري، حيث تركز فعاليات القافلة على بث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، وتوضح لهم دور كل منهم في المجتمع، وبناء الدولة المصرية رغم ما يواجههم من تحديات.


وأضاف عيّاد أن القافلة بدأت فعالياتها بالتواصل الفعال مع الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد، ومناقشة العديد من القضايا المهمة معهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، حتى يكونوا مواطنين صالحين يحققوا ذاتهم ويسهموا في تنمية وطنهم، وتنمية قيمة الإيجابية عندهم  بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته.

 كما تم تقديم بعض المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المستحقين من الطلاب والطالبات.

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