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شاهد.. إسرائيل تقصف مواقع لـ حماس بعد إطلاق صاروخ من غزة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:33 م
إسرائيل تقصف مواقع
إسرائيل تقصف مواقع لحماس بعد إطلاق صاروخ من غزة
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية يورونيوز، مقاطع مصورة لقصف اسرائيل لمواقع حماس بعد اطلاق صاروخ من غزة.


وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته هاجمت في وقت مبكر من الاثنين ، مواقع لحركة حماس في غزة ، بعدما أطلق ناشطون فلسطينيون قذيفة على الدولة العبرية.


وقال الجيش في بيان، إن مقاتلات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية جنوب قطاع غزة"، موضحا أن بين هذه المواقع "مجمع تدريبات وبنى تحتية عسكرية".

 

وأوضح أن هذه الغارات "جاءت ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس" الأحد.


وألحق القصف الجوي أضرارا في موقع تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس وأضرار في محيط مرفأ الصيادين في خان يونس في جنوب قطاع غزة بحسب مصدر أمني في غزة.
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