AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:27 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
شيع الالاف من ابناء مدينة وقرى اجا وشربين بمحافظة الدقهلية، جنازتى شهيدى كمين زلزال ١٥ بالشيخ زويد بسيناء، واللذين استشهدوا فى هجوم ارهابى على الكمين استشهد على اثره ضابطين و5 مجندين وتم القضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

حيث شيع ابناء مدينة شربين جنازة ابنهم الشهيد ملازم اول احتياط احمد رضا حشيش وسط حشد شعبى كبير .

و خرج الجثمان ملفوفا بعلم مصر عقب اداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الرحمه بالمدينة فى جنازة عسكريه وشعبيه مهيبه بمشاركة قيادات القوات المسلحه والشرطة والقيادات التنفيذية .

كما شيع أهالى قرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا والقرى المجاورة لها جثمان إبنهم الشهيد المجند أحمد جمال عبد المقصود. حيث خرج الجثمان ملفوفا بعلم مصر عقب اداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الصحابى الجليل محمد ابن ابى بكر الصديق لتشييعه لمثواه الاخير بمقابر الأسرة.

فيما رفع المشاركون فى الجنازتين صور الشهداء مرددين الهتافات المؤيده للجيش والشرطة منها" يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"
،"لا اله الا الله الشهيد حبيب الله"،"لا اله الا الله الارهابى عدو الله"

ليوارى جسد الشهيدبن تراب ارض مصر الحبيبه.
الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور
الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور
الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور
الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور
الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور
الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور
الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد ما خصم جزءًا من مرتبه..عامل يربط صاحب مزرعة ويقتله ويسرق أمواله بالشرقية

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

فيما عدا هاتين الحالتين .. فوائد عسل النحل مذهلة

غائم شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

بملابس سوداء.. مين أحلى نجلاء بدر ولا منى ممدوح؟

الجنيه المصري يصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس اليوم في مصر بعد طرح mercedes c180 .. صور

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

رغم إصابته بالشلل.. عريس يقف على قدميه لأول مرة منذ سنوات من أجل عروسه.. شاهد