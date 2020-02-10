الآلاف يشيعون جثماني شهيدي الواجب بمسقط رأسيهما بالدقهلية.. صور

شيع الالاف من ابناء مدينة وقرى اجا وشربين بمحافظة الدقهلية، جنازتى شهيدى كمين زلزال ١٥ بالشيخ زويد بسيناء، واللذين استشهدوا فى هجوم ارهابى على الكمين استشهد على اثره ضابطين و5 مجندين وتم القضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.





حيث شيع ابناء مدينة شربين جنازة ابنهم الشهيد ملازم اول احتياط احمد رضا حشيش وسط حشد شعبى كبير .





و خرج الجثمان ملفوفا بعلم مصر عقب اداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الرحمه بالمدينة فى جنازة عسكريه وشعبيه مهيبه بمشاركة قيادات القوات المسلحه والشرطة والقيادات التنفيذية .





كما شيع أهالى قرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا والقرى المجاورة لها جثمان إبنهم الشهيد المجند أحمد جمال عبد المقصود. حيث خرج الجثمان ملفوفا بعلم مصر عقب اداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الصحابى الجليل محمد ابن ابى بكر الصديق لتشييعه لمثواه الاخير بمقابر الأسرة.





فيما رفع المشاركون فى الجنازتين صور الشهداء مرددين الهتافات المؤيده للجيش والشرطة منها" يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"

،"لا اله الا الله الشهيد حبيب الله"،"لا اله الا الله الارهابى عدو الله"



