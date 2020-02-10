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عاجل.. تركيا تعلن مقتل 5 من جنودها في إدلب السورية..فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:42 م
تركيا تعلن مقتل 5
تركيا تعلن مقتل 5 من جنودها في إدلب السورية
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فرح علاء الخولي
صرحت وكالة رويترز الإخبارية، بأن الجيش السوري يهاجم مركز مراقبة لتركيا في شمالي سوريا، وأعلنت تركيا مقتل 5 من جنودها في إدلب السورية، وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

قالت تركيا إنها "قتلت العشرات" في عملية كبيرة ضد القوات الحكومية السورية، في محافظة إدلب، عقب مقتل جنود أتراك، في تصعيد خطير بين الجانبين.

 

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قوله إن أنقرة قصفت أكثر من 50 هدفا؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من القوات الحكومية السورية.

 

وأكدت أنقرة أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لمواجهة الجيش السوري، وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال إن بلاده قتلت نحو 35 جنديا سوريا في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة من محافظة إدلب، قبل أن يعلن وزير دفاعه، في وقت لاحق، مقتل "76 فردا" من القوات السورية.

 

وقالت تركيا إنها ردت دفاعا عن النفس، بعد مقتل 5 من جنودها، بالإضافة إلى مدني، وقد توجه وزير الدفاع التركي، بصحبة بعض القادة العسكريين الكبار، إلى منطقة الحدود مع سوريا لمراقبة الوضع عن قرب.

 

ويعد حدوث اشتباكات بين الجانبين، التركي والسوري، أمرا نادرا في إدلب. وتساند أنقرة مجموعات من المعارضة المسلحة هناك، وحذر أردوغان روسيا، حليفة سوريا، من التدخل.

 

وقالت روسيا إن القصف السوري حدث لأن موسكو لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن العمليات العسكرية التركية في إدلب.
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