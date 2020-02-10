22 عرضًا بمشاركة 7 دول بمهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال

يقدم مهرجان حكاوي، في دورته العاشرة، عروض مسرحية مصرية تعرض لأول مرة، وعروض دولية مميزة ، وفرصة للأطفال والكبار لاكتشاف الفنون والثقافة معًا.





ويحتفل مركز أفكا للفنون بإطلاق الدورة العاشرة من مهرجان حكاوي الدولي للفنون للأطفال، وهو المهرجان الدولي الوحيد لفنون الأطفال في مصر.





يأتي المهرجان هذا العام إلى جمهوره في ثلاث محافظات، وهي المنيا، والقاهرة، والإسكندرية، وذلك في أيام ٢ و١٢ مارس في المنيا، ومن ٣ إلى ١٠ مارس في القاهرة، وفي أيام ٨ و٩ في الإسكندرية. ويقدم عروضًا مختلفة ومتنوعة تتضمن مسرح الأشياء ومسرح العرائس والمسرح الأسود و مسرح الجسد والموسيقي وعروض حكي والرقص المعاصر في ثلاثة عشر مكانًا (مركز التحرير الثقافي، مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، القاهرة التاريخية، مكتبة الإسكندرية، و جيزويت المنيا).





يتضمن مهرجان حكاوي في دورته العاشرة عروض دولية من هولندا والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، بالإضافة إلى مشاركة سبعة عروض مصرية ضمن فعاليته، من بينها أربعة عروض تعرض لأول مرة.





كما يلقي المهرجان الضوء هذا العام على المسرح الهولندي والمسرح الأمريكي، وذلك بمشاركة أربع عروض هولندية وثلاثة أمريكية، بالإضافة إلى الورش والندوات والدورات التي يقدمها الفنانين المصريين والأجانب.





يقول محمد الغاوي مؤسس مركز "أفكا" للفنون والمدير الفني للمهرجان: "مع الاحتفال بمرور عشر سنوات، يعود مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال أكبر من أي وقت مضى - بتميز وإبداع مع العمل والتركيز على إستيعاب وجذب مجموعة واسعة من الفنانين والعروض المحلية والعالمية. وأيضًا ولأول مرة، ستكون هناك عروض للأطفال حتى عمر الثامنة عشرة. لقد عملنا في مركز أفكا للفنون بجهد كبير خلال الدورات السابقة من المهرجان حتى نصل إلى هذه اللحظة الهامة. وستقدم النسخة العاشرة من مهرجان حكاوي تجربة مميزة لأطفالنا وأولياء أمورهم ".





يعرض مهرجان حكاوي سبعة عروض مصرية بما في ذلك، أربعة عروض مصرية تعرض لأول مرة لفناني مسرح موهوبين بدعم من سفارة هولندا بمصر. والفنانون المشاركون في المهرجان هم: فرقة الكوشة، الفنانة سامية





جاهين، المركز العربي للاوريجامي، والفنانة خديجة الدسوقي، وفرقة خريجي الجامعة الامريكية - أكت، و فرقة نون ، ومسرح الحقائب القديمة، بالإضافة إلى وجود عرضين سينمائي من مهرجان ميدفست مصر.





كما يؤكد المهرجان على أولوية إهتمامه "بقسم العائلة" وهو القسم الذي يتيح الفرصة لحضور الأطفال وعائلتهم لعروض المهرجان، وكعادة المهرجان كل عام تنظم "افكا" رحلات مدرسية للأطفال لحضور عروضه على مدار أيام الأسبوع حتى يتمكن أولياء الأمور من حضور العروض مع الأبناء خلال عطلة نهاية الأسبوع.





يعرض مهرجان حكاوي سبعة عروض مصرية بما في ذلك، أربعة عروض مصرية تعرض لأول مرة لفناني مسرح موهوبين بدعم من سفارة هولندا بمصر. والفنانون المشاركون في المهرجان هم: فرقة الكوشة، الفنانة سامية





جاهين، المركز العربي للاوريجامي، والفنانة خديجة الدسوقي، وفرقة خريجي الجامعة الامريكية - أكت، و فرقة نون ، ، ومسرح الحقائب القديمة، بالإضافة إلى وجود عرضين سينمائي من مهرجان ميدفست مصر.





كما يؤكد المهرجان على أولوية إهتمامه "بقسم العائلة" وهو القسم الذي يتيح الفرصة لحضور الأطفال وعائلتهم لعروض المهرجان، وكعادة المهرجان كل عام تنظم "افكا" رحلات مدرسية للأطفال لحضور عروضه على مدار أيام الأسبوع حتى يتمكن أولياء الأمور من حضور العروض مع الأبناء خلال عطلة نهاية الأسبوع.





يقيم المهرجان عدد من الورش المجانية والأنشطة الفنية بالتوازي مع عروضه على خشبة المسرح، و للعام الرابع على التوالي يستمر مشروع المكتبة المتنقلة "حكايات على أربع عجلات" والتي تقدم عدد من رواية القصص والحكايات لجمهور الشباب المتابعين للمهرجان، بالاضافة الي اسمعني - الدراما الصوتية من معهد جوتة اسكندرية و تجربة فريدة لحوار في الظلام تقدمها جمعية النور و الامل للمكفوفين و اخيرا تجارب علمية من المعمل الظريف بالجامعة الامريكية.





يستضيف المهرجان هذا العام وفد من اهم مديري المهرجانات والمسارح الدولية بدعم من صندوق دعم الفنون الهولندي في الفترة من ٦ إلى ٩ مارس.





خلال الدورات التسعة الماضية، استطاع مهرجان حكاوي أن يعرض العديد من العروض المميزة والمؤثرة من جميع أنحاء العالم لجمهور كبير من الأطفال وذويهم ومعلميهم. وحتى يضمن المهرجان حضور أكبر عدد ممكن من الأطفال وعائلاتهم لفعاليات المهرجان، اتسع المهرجان لعمل استراتيجية شاملة لفتح باب التعاون مع العديد من المدارس الخاصة والحكومية و٢٥ مؤسسة راعية لحقوق الأطفال المعدومين إقتصاديًا، ودور الأيتام، بالإضافة إلى إقامة عروض حكاوي بمستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة.





يتم تنظيم مهرجان حكاوي الدولي للفنون للأطفال من قبل مركز أفكا للفنون بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية و مركز التحرير الثقافي، ومكتبة الإسكندرية. وتأتي هذه الدورة بدعم من الصندوق الهولندي لفنون الأداء، وسفارات هولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، و مقاطعة كولومبيا البريطانية، والمجلس الثقافي البريطاني في القاهرة، والمعهد الفرنسي في القاهرة، ومعهد جوته في القاهرة والإسكندرية، ومجلس الفنون في كندا، ومجلس الفنون في كولومبيا البريطانية، ومؤسسة فنون وسط الأطلنطي، و مدارس الليسيه الفرنسية بالإسكندرية.