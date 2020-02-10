لا يعني حل الخلاف.. قرار مفاجئ من الإمارات بشأن العلاقات مع قطر

قرر بريد الإمارات استئناف تقديم خدماته البريدية لدولة قطر بداية من أمس الأحد، وذلك بعد نحو 3 سنوات من إعلانه وقف هذه الخدمات إلى الدوحة.









وفقا لوكالة "بلومبرج" فإن القرار لا يعني تحسنا في العلاقات بين البلدين لكن لم يتضح سبب استئناف تلك الخدمة في ظل استمرار المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب.









وقال اتحاد البريد العالمي التابع للأمم المتحدة إن مجموعة "بريد الإمارات" استضافت اجتماعا بمشاركة مسؤولين إقليميين من دول عربية بينها الإمارات وقطر.









وفي تعميم للموظفين، ألغى بريد الإمارات أمرا سابقا بإيقاف الخدمات البريدية الموجهة إلى قطر في عام 2017، حيث علقت بريد الإمارات خدماتها بقطر في ذلك العام بعد مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين للدوحة بسبب دعمها للإرهاب.









ويشير التعميم الصادر للموظفين إلى ان استئناف الخدمة يرجع إلى ما تقتضيه مصلحة العمل والطلب على الخدمة وتلبية احتياجات المتعاملين.







