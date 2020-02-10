إيجيس 2020.. خبير بترولي: الرئيس السيسي يفتتح غدا مؤتمر مصر الدولي للبترول ..فيديو

قال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إنه سيتم غدا افتتاح مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف الدكتور رمضان أبو العلا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ان مؤتمر "إيجيس 2020" نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية.





وتابع الخبير البترولي،أن رعاية الرئيس السيسي لهذه المؤتمرات كان لها مردود إيجابي مهم جدا، مضيفا أن هذا يكون المؤتمر الرابع من نوعه فى مصر وليس الأول.





وأوضح الدكتور رمضان ابو العلا، أن مصر أصبحت فعليا مركز إقليمي للطاقة وهذا بدون شك، مشيرا إلى أن مردوده يأتي من أن مركز منتدي غاز شرق المتوسط فى القاهرة.



