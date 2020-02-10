هل خروج دم من الأسنان بعد الوضوء يبطله؟.. اعرف رأي الإفتاء

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، يقول صاحبه: "هل خروج دم من الأسنان عند استخدام السواك أو الفرشاة ينقض الوضوء؟.









وردت دار الإفتاء المصرية، لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم ، والوضوء صحيح، لكن لو ابتلعه المصلى أثناء الصلاة تبطل صلاته.



وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل ينتقض وضوء الشخص إذا جُرح وسال منه الدم؟»، أنه لا ينتقض وضوء الشخص إذا سال منه الدم في حالة واحدة وهي «خروج الدم من غير السبيلين: القبل والدبر»، حيث إن خروج الدم من أي موضع دونهما بجسم الإنسان لا ينقض الوضوء.

وأضافت أن هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن رجلين من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه، وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي –صلى الله عليه وسلم- فلم ينكره».



وأفادت: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه .





حكم وضوء من خرج منه دم





قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نزول دم بعد أخذ الحقنة لا يبطل الوضوء، فنزول الدم لا يبطل الوضوء عند جماهير الفقهاء.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل نزف القليل من الدم يبطل الوضوء ؟»، أن جماهير الفقهاء قالوا ان نزول الدم لا يبطل الوضوء إلا عند السادة الحنفية واشترطوا فى هذا الدم أن يكون فاحشا وكثيرا.

وتابع : أن خروج الدم من الجسم لا يبطل الوضوء أيا كانت صفة خروجه، وكذلك لا يبطل الصلاة.



