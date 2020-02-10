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ديني

حكم أخذ المرأة من شعر الحاجبين .. الإفتاء ترد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:44 م
حكم أخذ المرأة من
حكم أخذ المرأة من شعر الحاجبين
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عبد الرحمن محمد
أكدت دار الإفتاء أنه "لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة فقط، أما المتزوجة فيجوز لها ذلك بإذن زوجها".

وأضافت الدار خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية أنه "من الزينة المطلوبة لإعفاف الزوج، وقد أخرج الطبري أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لها: المرأة تحفُّ جبينها لزوجها؟ فقالت: "أميطي عنك الأذى ما استطعت".

هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الواصل بين الحاجبين

أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه "هل يجوز إزالة الشعر الواصل بين الحاجبين وكذلك قص الشعر الزائد، وهل يعد من النمص؟ 


ورد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجوز إزالة الشعر الواصل بين الحاجبين وكذلك الشعر الزائد في الحواجب.


وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته وهذا حرام شرعا، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

وأوضح أنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو نحوه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» رواه مسلم، ولأنه من التدليس المحرم في حقها.

وتابع: أن المتزوجة يجوز لها هذا الفعل إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه؛ لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها.

واستدل شلبي بحديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف -التنمص-، فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي"، فدل هذا على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.

حكم النمص وتنظيف الحاجبين 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن العلماء اختلفوا في حكم النمص، مشيرًا إلى أن الحنابلة يرون أنه مكروه، وبعض الفقهاء يرون أنه حرام لأنه فيه تدليس على الناس لزيادة مهرها عند الزواج.

وأكد "جمعة" خلال أحد الدروس الدينية أن النمص إذا كان بإذن الزوج فيجوز للمرأة أن تفعله، وإذا كانت غير متزوجة فبالمعروف.

وأوضح المفتي السابق، أن هناك فرقًا بين نتف الحاجب وهذا ما يسمى بالنمص وهذا حرام.. أما تسوية الحاجب وإزالة الشعر الزائد به فهذا يجوز ولا مانع فيه.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.

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