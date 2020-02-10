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أخبار العالم

أمير مكة المكرمة يترأس اجتماعا لمناقشة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:44 م
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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محمود نوفل
ترأس  الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعًا لمناقشة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع  على موجز عن الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام ، والخدمات المقدمة لقاصديه .

شارك في الإجتماع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن سعيد ، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري .

كما ناقش الإجتماع ايضا خطط الشؤون الإسلامية لتهيئة المساجد بالعاصمة المقدسة على وجه الخصوص ، وفي محافظات المنطقة بشكل عام ، إضافة للأعمال التي نفذتها لتطوير المواقيت.


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