أمير مكة المكرمة يترأس اجتماعا لمناقشة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة

ترأس الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعًا لمناقشة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة.





واطلع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على موجز عن الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام ، والخدمات المقدمة لقاصديه .





شارك في الإجتماع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن سعيد ، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري .





كما ناقش الإجتماع ايضا خطط الشؤون الإسلامية لتهيئة المساجد بالعاصمة المقدسة على وجه الخصوص ، وفي محافظات المنطقة بشكل عام ، إضافة للأعمال التي نفذتها لتطوير المواقيت.



