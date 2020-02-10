مؤتمر «وعظ الوادي الجديد» يناقش تعاون الجهات التنفيذية والدينية لتطوير العمل الدعوي

عقدت منطقة وعظ الوادي الجديد مؤتمرها نصف السنوى بعنوان "دور منطقة وعظ الوادي الجديد في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر ، وإشراف د.نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.





شارك في المؤتمر د. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وأزهار سعد مساعد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والشيخ السيد محمد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف، والقس تواضروس زغلول كاهن كنسية السيدة العذراء، والشيخ أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية الأزهرية، ود.عمر عبدالكريم مدير عام وعظ الوادي الجديد، السيدة نادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة.





وأكد د. سعيد عامر أن المؤتمر ناقش مجموعة من المحاور المهمة حول التعاون المشترك بين منطقة الوعظ بالمحافظة وبين مؤسسات الدولة المختلفة بحضور وكلاء الوزارات لتيسير وتفعيل عمل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الجمهور في المحافظة بما ينعكس إيجابا على الحفاظ على الوعي المجتمعي واستعادة القيم المهجورة في حياة الناس.



