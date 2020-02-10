AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مؤتمر «وعظ الوادي الجديد» يناقش تعاون الجهات التنفيذية والدينية لتطوير العمل الدعوي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:37 م
مؤتمر وعظ الأزهر
مؤتمر وعظ الأزهر
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
عقدت منطقة وعظ الوادي الجديد مؤتمرها نصف السنوى بعنوان "دور منطقة وعظ الوادي الجديد في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر ، وإشراف د.نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

 شارك في المؤتمر د. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وأزهار سعد مساعد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والشيخ السيد محمد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف، والقس تواضروس زغلول كاهن كنسية السيدة العذراء، والشيخ أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية الأزهرية، ود.عمر عبدالكريم مدير عام وعظ الوادي الجديد، السيدة نادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة.

 وأكد د. سعيد عامر أن المؤتمر ناقش مجموعة من المحاور المهمة حول التعاون المشترك بين منطقة الوعظ بالمحافظة وبين مؤسسات الدولة المختلفة بحضور وكلاء الوزارات لتيسير وتفعيل عمل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الجمهور في المحافظة بما ينعكس إيجابا على الحفاظ على الوعي المجتمعي واستعادة القيم المهجورة في حياة الناس.

 أضاف عامر أن المؤتمر تناول التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، والحفاظ عليه وحمايته من المتربصين سواء من الداخل أم الخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"وعظ الشرقية" تستعرض الدور التوعوي والمجتمعي بقرى ومراكز المحافظة

"وعظ جنوب سيناء" تعقد مؤتمرها نصف السنوي

أمين "البحوث الإسلامية": نسعى دائما للتكامل والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة

المشاركة المجتمعية الإيجابية..مؤتمر لـ منطقة وعظ جنوب سيناء..أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: الدور المحوري مهم جدا في الفترة الحالية .. وعلى الدعاة رصد الظواهر السلبية ووضع الحلول لها

أمين البحوث الإسلامية: التعاون في قضية الوعي المجتمعي غاية في الأهمية

أمين «البحوث الإسلامية» لوعاظ الأزهر: أنتم مسئولون عن وعي جيل بأكمله

ترشيحاتنا

مكافآت ضخمة .. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى قطر

محمد عبد الجليل : مجلس إدارة النادي الأهلي انقسم حول الاستقالة وأنقذهم محمد رمضان

ترامب يكشف موعد التخلص من فيروس كورونا

قرارات لجنة الانضباط.. إيقافات بالجملة للاعبي بيراميدز وتغريم الأهلي 100 ألف جنيه

بعد فترة طويلة من الغياب.. شاهد أحدث ظهور للفنانة إيمان

شرفتنا .. أحمد موسى: سعيد بمشاركة يسرا في احتفالية الأوسكار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطائر الجبنة وبان كيك بطاطس وكوكتيل فواكه بالسيرب

محمد صبحي ولبلبة وعمرو الليثي أول الحضور في عزاء لينين الرملي ..شاهد

بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى