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كرم جبر: إلغاء الواسطة والمحسوبية في تعيينات الصحف القومية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:22 م
كرم جبر
كرم جبر
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم  إرسال خطابات إلى المؤسسات الصحفية القومية لحصر أعداد المتدربين ومدى الاحتياج إليهم في الجرائد. 

 
وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، أنه سيتم حصر أعداد المتدربين في المؤسسات الصحفية القومية وسينتهي خلال اسبوع؛ موضحا أن الشباب المتدرب بالمؤسسات الصحفية القومية يتم تعيينهم وفقا لقواعد معينة.


وأشار جبر، إلى أنه يتم إلغاء الواسطة والمحسوبية في التعيينات بالمؤسسات الصحفية القومية، مرددا: «الواسطة والمحسوبية أثرت سلبا على المؤسسات الصحفية القومية». 


ونوه جبر الى أن خريجي الإعلام سيكون عليهم الطلب كثيرا في الفترة المقبلة. 


وأضاف أن الجمعية العمومية واجب عليها عزل مجلس الإدارة إذا لم ينفذ خطة التطوير والإصلاح، منوها بأن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفقا للقانون هو رئيس الجمعية العمومية. 


وأشار جبر، الى أن الخطة الاصلاحية للمؤسسات الصحفية القومية لمدة 5 سنوات مع تناقص الدعم تدريجيا للمؤسسات. 


ونوه الى أن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء سيكونون مسؤولين عن تنفيذ خطة الإصلاح. 
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