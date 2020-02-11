مكافحة التطرف الفكري.. محاضرات متنوعة في ثقافة سوهاج

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى ، وعقد قصر ثقافة المنشأة ندوة بعنوان" مكافحة التطرف الفكرى" حاضرها أوفى عبدالله الأنور ، تحدث خلالها عن أهمية زيادة الوعى لدى المواطن وأساليب التصدى للفكر المتطرف بالحوار المستمر، وذلك بالمكتبة العامة بالقصر.





واختتم بيت ثقافة المراغة ورشة الأركت، للفتيات التى استمرت عشرة أيام، تم خلالها تعليم الفتيات، كيفية عمل بعض الأعمال الفنية بخشب الأركت، تدريب أشرف عبدالصبور ، إضافة إلى ورشة فنية لتعليم الرسم ىاستخدام القلم الرصاص والفوم، وعمل أشكال فنية وبعض الرسومات، بجانب إجتماع أعضاء نادى أدب المراغة لمناقشة الأعمال الأدبية، وتم الاستماع إلى بعض المواهب الشابة، بينما نظم نادي أدب بيت ثقافة طما محاضرة بعنوان" حرية الفكر والإبداع "حاضرها محي الدين متولى،كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بجرجا ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، وعمل بعض الأشكال الفنية.



