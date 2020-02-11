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ثقافة

مكافحة التطرف الفكري.. محاضرات متنوعة في ثقافة سوهاج

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى ، وعقد قصر ثقافة المنشأة ندوة بعنوان" مكافحة التطرف الفكرى" حاضرها أوفى عبدالله الأنور ، تحدث خلالها عن أهمية زيادة الوعى لدى المواطن وأساليب التصدى للفكر المتطرف بالحوار المستمر، وذلك بالمكتبة العامة بالقصر.

واختتم بيت ثقافة المراغة ورشة الأركت، للفتيات التى استمرت عشرة أيام، تم خلالها تعليم الفتيات، كيفية عمل بعض الأعمال الفنية بخشب الأركت، تدريب  أشرف عبدالصبور ، إضافة إلى ورشة فنية لتعليم الرسم ىاستخدام القلم الرصاص والفوم، وعمل أشكال فنية وبعض الرسومات، بجانب إجتماع أعضاء نادى أدب المراغة لمناقشة الأعمال الأدبية، وتم الاستماع إلى بعض المواهب الشابة، بينما نظم نادي أدب بيت ثقافة طما محاضرة بعنوان" حرية الفكر والإبداع "حاضرها محي الدين متولى،كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بجرجا ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، وعمل بعض الأشكال الفنية.

أقام بيت ثقافة جهينة محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية" حاضرها أحمد محمد، تحدث فيها عن حقوق الطفل المتعارف عليها بميثاق الطفولة والأمومة والصادر عن الأمم المتحدة، وتناول أهم حقوق الطفل ومنها حقه في الحياة الحرة والكريمة .و حقه في اللعب والترفيه، وفي الرعاية والعناية الصحية وفى  التعليم المجاني في مراحلة الأساسية، وحقه في أن يعيش في جو من الرعاية والاهتمام الأسري، في الرعاية الروحية والأخلاقية، وأكدت هذه الحقوق وثيقة حقوق الطفل العربي التي أقرتها المنظمة العربية للطفولة والأمومة من منطلق وطننا العربي، كما رسم قسم المواهب البسمة على وجوه مرضى السرطان  بمعهد الأورام بسوهاج بيوم ترفيهى تضمن فقرة إنشاد دينى لفريق المواهب و عزف موسيقى لعشر مواهب نتاج ورشة تعليم الموسيقى بنادى المواهب وغناء فردى وتوزيع هدايا للأطفال المرضى.
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