مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ فعاليات دورته الرابعة..صور

افتتح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعاليات دورته الرابعة اليوم الاثنين 10 فبراير بحضور حشد كبير من نجوم الفن في تمام الثامنة مساء، وقام بتقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي وأخرجه هشام عطوة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه عرض برومو غنائي يعبر عن دور المرأة في السينما ويستعرض صور أهم صور نجمات السينما المصرية والعربية، كما تم عرض برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام التي تستمر حتي السبت القادم 15 فبراير، وقامت الإعلامية جاسمين طه زكي بتقديم فعاليات حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: "اليوم صار لدينا ذاكرة نتحدث عنها وكواليس كثيرة عن دورات المهرجان ولدينا حكايات أكثر عن هؤلاء الذين ساعدوا في إنجاح دورات المهرجان السابقة وساهموا في ظهور دورة هذا العام للنور ومنهم وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والهيئة العامة لتنشيط السياحة وكل الإعلاميين والصحفيين والنقاد والفنانين وأهالي أسوان الذين أثروا بشكل كبير في دورات المهرجان الماضية وننتظر منهم الكثير في دورة العام الحالي".

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان: "الليلة نضيء الشمعة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ونحن نفخر أن لدينا ثروة كبيرة تضم ما يزيد عن 200 شاب من محافظة أسوان ممن شاركوا في ورش المهرجان المختلفة ونتمني أن تستمتعوا بدورة هذا العام وكل فعالياته".

واستكمل الحديث د. عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء المهرجان قائلة: "إن محافظة أسوان جسر لتلاقي الحضارات المختلفة وكل عام ينمو المهرجان ويزدهر بضيوفه وعروضه السينمائية وأشكر كل من ساهم في ظهور المهرجان ومنتدي نوت بشكل جيد وربط المنتدي بالمجتمع الأسواني لتشكيل الوعي المجتمعي تجاه المرأة وخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف والتمييز ضدها في السينما والعمل علي تحسين الصورة النمطية التي تظهر بها".

وألقي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم وجه فيها شكرها لمحافظ أسوان وإدارة وحضور المهرجان علي دورهم في استعراض هوية المرأة في الحضارة المصرية وإبراز دورها داخل أسرتها والوطن من خلال أفلامه ومنتدي نوت وختم الكلمة بتحية من وزير الثقافة لأهالي أسوان العظيمة بأهلها.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان: إن وجود هذا الكم الكبير من النقاد والصحفيين ونجوم الفن والسينمائيين في جوهرة النيل أرض أسوان الطيبة أمر يسعد أهلها ويسعدنا تشريفكم وحضوركم دورة المهرجان الرابعة لأن ذلك يضيف زخما ثقافيا وفنيا لعاصمة الاقتصاد والثقافة أسوان ويساهم في إعلاء اسم المحافظة، واستضافة المهرجان لكل هذه الفعاليات أمر يضيف الكثير لأهل المحافظة ولذلك أتوجه بالشكر لمجلس أمناء المهرجان وإدارته ووزير الثقافة وكل ضيوف المهرجان الذين ساهموا في نجاح دوراته الماضية ومتأكد أنهم سيضيفون الكثير للمحافظة في دورة هذا العام.

وخلال الحفل استعرضت إدارة المهرجان لجان تحكيمه المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كل من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيسًا، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيسًا وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة، وقامت هذا العام باختيار وتكريم السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والنجمة نيللي كريم والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل.

وقالت النجمة القديرة رجاء الجداوي: "أعجز عن التعبير عن ما أشعر به الآن وأرغب في البكاء لتقديركم لمشواري الطويل الذي بدأ عام 59 وتوج اليوم بهذه الجائزة من مهرجان أسوان وأهالي المحافظة وأنا سعيدة بما لمسته من طيبة وحب وكرم منهم وأشكركم كثيرا فاليوم شعرت أنني قدمت ما يجعلني أفخر به.

وأعربت النجمة العالمية فيكتوريا أبرل عن سعادتها بتكريمها في دورة المهرجان الرابعة وأشكر أهالي أسوان ومهرجانها علي هذا التكريم الذي أفخر به خاصة وأنه من مصر أحب الدول لقلبها.

وأضافت النجمة نيللي كريم:" لا أعلم ما أقول اليوم ولكني سعيدة بالتكريم من المهرجان خاصة وأنني أكرن مع النجمة القديرة رجاء الجداوي والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل، وأهدي الجائزة لكل النساء اللاتي جسدت شخصيات قريبة منهن وعلي رأسهم والدتي وأشكر رئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق ومديره الكاتب الصحفي حسن أبو العلا علي هذا التكريم من مهرجان أسوان وأهلها".

وعقب تكريم نيللي كريم صعد لمسرح الحفل صناع فيلم الافتتاح "بعلم الوصول" المخرج هشام صقر والنجمة بسمة، والمنتج محمد حفظي للإعلان عن عرض الفيلم للمرة الأولي في الوطن العربي وإفريقيا من خلال مهرجان أسوان.

ويشارك في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية .





ويشارك في مسابقة الفيلم الطويل، الأفلام التالية :"الفيلم الروائي "بعلم الوصول"، الفيلم الروائي Aga's House "منزل آجا" في عرضه الأفريقي الأول، الفيلم الروائي Alice "أليس"، الفيلم التسجيلي Balole, The Golden Wolf "ذئب بالولي الذهبي"، فيلم التحريك Bombay Rose "زهرة بومباي"، الفيلم التسجيلي Confucian Dream "الحلم الكونفوشيوسي" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي Instinct "غريزة" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، والفيلم الروائي On the Quiet "في هدوء" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي Pacarrete "بكاريته" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي The Names of the Flowers "أسماء الزهور"، في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي "مواسم العطش".





بينما تضم مسابقة الفيلم القصير الأفلام التالية: الفيلم التسجيلي Brigitte "بريجيت"، والمعروض خارج المسابقة في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، والفيلم الروائي Extra Safe "آمن جدًا" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، والفيلم التسجيلي !Heart, You Deserve That "تستاهل يا قلبي" في عرضه العالمي الأول، الفيلم الروائي Bitter Herb "عشب مرير" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، ومن أسبانيا يعرض فيلم التحريك Certain poor shepherds "الرعاة الفقراء"، في عرضه العالمي الأول.





ويعرض أيضًا بالمسابقة الفيلم التسجيلي Chiyo "تشيو"، في عرضه الأفريقي والعربي الأول، فيلم التحريك Daughter "ابنة"، المرشح لأوسكار أفضل فيلم تحريك قصير، الفيلم الروائي High Tide "مد عالي" في عرضه الأفريقي والعربي الأول، الفيلم الروائي I Will Wait "سأنتظر" في عرضه الأفريقي الأول، فيلم التحريك Intermission Expedition "رحلة الاستراحة"، في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، الفيلم التسجيلي Pacific "باسيفيك"، الفيلم الروائي Pick a Name "اختر اسمًا" في عرضه الأفريقي والعربي الأول.