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فن

حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة لمتابعيها.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:57 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة بالصوره، بإطلالة مميزة بوضع آيس كاب على شعرها واعتمدت على وضع ميكب اب خفيف علي بلون ترابي ليتناسق مع بشرتها لابراز انوثتها.

وعلقت حلا شيحة على الصورة " اتمني حاجة من الدنيا و متحققتش، واتعب كتير و اتوجع، خلي املك في ربنا كبير؛ لأن تدبير ربنا مفيش بديل ولا أحلى منه ،أكيد في حكمة وخير كبير من كل صعب بتمر بيه، خلي عندك رضا بقضاء ربنا، وربنا أكيد شايلك الأحلي، تصبحوا علي خير لبكرة أحلي".

وتقوم حلا شيحة حاليا بتصوير دورها فى فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى وماجد الكدواني وسوسن بدر وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان والذى عرض العام الماضي، وهو تأليف عبد الرحيم
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