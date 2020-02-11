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أخبار العالم

إقالة عدد من المسئولين في الصين بسبب كورونا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت الحكومة الصينية، إقالة عدد من المسئولين في البلاد؛ بسبب تعاملهم السيئ مع تفشي فيروس كورونا القاتل في البلاد. 

كما تقرر إقالة نائب مدير الصليب الأحمر الصيني؛ بسبب التقصير في أداء الواجب، وسوء التعامل مع التبرعات. 

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 42600 حالة، وذلك مع استمرار الانتشار الكبير للفيروس

وكشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1016 حالة، فيما أكد مسئولي مقاطعة هوبي الصينية وفاة 103 حالات جديدة بسبب تفشي الفيروس. 

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتلاشى أزمة فيروس كورونا بحلول شهر أبريل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقررت السلطات الفرنسية فرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إليها من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد.
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