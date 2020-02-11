AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنفطر إيه النهاردة ..فول بالسلطة وعصير برتقال

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:01 ص
فول بالسلطة
فول بالسلطة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يعد الفول من الأكلات الرئيسية على وجبة الإفطار، ولذلك يجب طهيه بشكل مختلف ولذيذ للحصول على فوائده بشكل كامل.

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول الأسكندرانى مع الباذنجان المقلى

مقادير الفول :
1 طبق فول مدمس
1 حبة فلفل رومي
1 حبة فلفل حار
1 حبة بصل صغيرة
عصير حبة ليمون
1 ورقة كرات مفروم
بقدونس مفروم (على حسب الرغبة)
كزبرة خضراء (على حسب الرغبة)
1 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) سمن
2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) صلصة طماطم
1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح
نصف ملعقة صغيرة (ملعقة شاي)  كمون
ثوم

 خطوات التحضير
- نحضر مقلاة ونضع فيه الزيت ونتركه على النار حتى يسخن الزيت
- نضيف الثوم المفروم للزيت في المقلاة، ونقلب الثوم في الزيت حتى يذبل ثم نضيف له الخل ونقلب لثواني ثم نرفع المقلاة من الثوم
- إذا لم يكن الفول مدمس، نقوم بنقعه في الماء المغلي لمدة ساعتين،ثم نصفيه من ماء النقع ،ونضعه في دماسة مع ربع كوب عدس أحمر وحبة - طماطم وحبة بصل ،ونترك الدماسة على نار هادئة لمدة 8 ساعات حتى ينضج
- نقوم بغسل كل الخضروات وتقطيعها
- نحضر وعاء ونضع فيه السمن ونتركه على النار حتى تسيح السمن
- نضيف شرائح البصل للوعاء ونقلبه حتى يصبح لون شرائح البصل أصفر
- نضيف باقي الخضروات (الفلفل الرومي، والفلفل الحار) للوعاء
- نضيف الفول المدمس للوعاء ثم نضيف له الخل وصلصة الطماطم ودقة الثوم ثم نتبل برش الملح والفلفل والكمون نقلب كل المكونات ونرفع النار حتى تغلي
- نخفض النار ونترك خليط الفول الإسكندراني حتى ينضج

اقرأ أيضًا

عصير البرتقال :
بدخول فصل الشتاء يظهر البرتقال بكثرة وستكون إضافة رائعة أن يتم عصر البرتقال وتقديم كوب عصير بعد تناول طبق الفول بالسلطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه النهاردة؟ فول بالصلصة والثوم مع الطعمية بالحمص اللذيذة

هنتغدى إيه النهاردة.. سمك فيليه مقلى مع الأرز الأحمر والسلطة الخضراء

هنفطر ايه النهاردة؟ فول بالخضراوات والسجق مع الطعمية السورى

هنتعشى إيه النهاردة؟ رول البوك اللذيذ مع عصير الليمون بالعسل الفريش

هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض

هنفطر إيه النهارده؟.. فول إسكندراني مع الباذنجان المقلي بالخل والثوم

ترشيحاتنا

عمار حمدي: بكيت لرفض الأهلي والزمالك ضمي بسبب ضآلة جسمي

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

واقعة مريبة.. معلمة تشوه وجه طالبة بسبب لعب العيال| فيديو

حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة لمتابعيها.. شاهد

تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف والظهر.. فيديو

علاقتي بالسوشيال ميديا سيئة.. جميلة عوض: حلم عمري أكون ممثلة

AdvertisementS

موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

عام الأوبئة.. فيروس يارا يظهر على الساحة بعد كورونا ويحير العلماء

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. قصة وفاته المأساوية وشرائه أدوات غُسله

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا غاضب في الأهلي.. ميسي وصيفا لـ محمد صلاح.. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك

مش ولادي يا ناس.. قصة نسب مجهول تنتهي بالموت داخل أروقة المحكمة في الدقهلية

كهربا غاضب في الأهلي.. محمد صلاح: جيل السبعينيات في الزمالك عشوائي

بعد قليل .. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية للنواب بالجيزة وملوى

أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

تسجيل صوتي.. الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

إيهاب جلال: المصري يعاني قبل مواجهة الأهلي في الدوري.. وكنت رقم 1 لتدريب المنتخب.. فيديو

أفضل ما ينفع الميت بعد موته.. الإفتاء تكشف عن 6 أعمال تزيد من حسناتك ويرفع الله بها درجات المتوفى

بالتزامن مع كورونا.. ألمانيا تحذر العالم من فيروس جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان