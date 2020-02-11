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أخبار البلد

لجان مدرسة أبوالهول الإعدادية بنين تفتح أبوابها أمام الناخبين بدائرة الجيزة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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مصطفى زكي - محمد صبيح
بدأت اللجان الانتخابية بمدرسة أبو الهول الإعدادية بنين، صباح اليوم، الثلاثاء، فى تمام التاسعة صباحا، في استقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في دائرتي الجيزة، ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة.

ويخوض الانتخابات التكميلية ثلاثة مرشحين أبرزهم رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.


وستجري الانتخابات بالدائرة من خلال ٨٧ لجنة فرعية تضم ٢٦٦٣٩٦ ناخبا.

وتتم تلك الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من حوالي ٣٠٠ من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة إليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها، كما يعاونهم حوالي ألف موظف من العاملين بالدولة.

جدير بالذكر أن عمليه الاقتراع تبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، تتخللها ساعة راحة واحدة وتنتهي غدا، الأربعاء.
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