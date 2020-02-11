قرار جديد من الكاف بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن استخدام تقنية الفيديو فى المباراة المرتقبة بين الترجي والزمالك من أجل ضمان العدالة التحكيمية الكاملة فى اللقاء.





واختار الكاف الجنوب إفريقي " فيكتور جوميز " حكما لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي ومعه كلا من زاكيلي سويلا "حكم مساعد أول" (جنوب افريقيا) وسوري فاتسواني "حكم مساعد ثان" (ليسوتو) وماجات نداي "حكم رابع" (السنغال) وحميدو هيمة "مراقب المباراة" (النيجر) وكابيلو بوسيلونج "منسق عام" (جنوب افريقيا) و جاني سيكازوي "حكم الـVAR" (زامبيا) ومصطفى غربال "حكم الـVAR" (الجزائر) وجيرسون دوس سانتوس "حكم الـVAR" (أنجولا).

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء الوقت الإضافي خلال مواجهة الترجي التونسي والزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل فى نهائى السوبر الإفريقي.وأعلن الكاف تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك والتى يأتى على رأسها اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة فى حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين.وتعد هذه هى المرة الأولى التى يلجأ الفريقان فى مباراة السوبر الإفريقي إلى الركلات الترجيحية حال انتهاء المباراة بالتعادل بعد أن كان يتم تطبيق خاصية الوقت الإضافي فى البطولات السابقة.