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حوادث

بلاغ يتهم جمال ريان مذيع الجزيرة بالإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:09 م
مذيع الجزيرة جمال
مذيع الجزيرة جمال ريان
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اسلام مقلد
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8009 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه جمال ريان مذيع قناه الجزيرة القطرية بالتحريض على اغتيال رئيس الجمهورية والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها.
ونص محمود فى بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تصريحات حرض فيها على اغتيال رئيس الجمهورية وبعض رؤساء الدول العربية، بدعوته لتشكيل فرق اغتيالات لتنفيذ تلك الجرائم، وهو ما يمثل جريمة تحريض مباشرة على استهداف رئيس الجمهورية، وذلك بتعليمات صادرة له من المخابرات القطرية.

واتهم محمود في بلاغه جمال ريان بالإساءة الى الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمده الإضرار بالصالح العام ونشر الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد.

وأضاف محمود، أن المقدم ضده البلاغ جمال ريان الفلسطيني الجنسية والمعروف بعدائه الشديد لمصر وشعبها يتلقى تمويلات بصفة دورية من المخابرات القطرية لارتكاب تلك الجرائم في حق مصر وشعبها.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار قرار فورى وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ جمال ريان لارتكابه جرائم التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية والإساءة إلى مؤسسات الدولة، وتعمده الإضرار بالصالح العام ونشر الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم ترقب الوصول وإلقاء القبض عليه فور وصوله، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسم جمال ريان المقدم ضده البلاغ على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
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