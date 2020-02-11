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مرأة

مش أول واحدة تلبس كوفرتة.. من الأجمل ناهد السباعي أم لطيفة؟

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة غريبة أمس حيث ارتدت فستانا في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بألوان وتصميم تشبه إلى حد كبير "الكوفرتة"، مما أثار الجدل حول على السوشيال ميديا.

وكانت أطلت الفنانة التونسية لطيفة، السبت 23 نوفمبر 2019، بإطلالة شبابية مميزة في الحفل الختامي لمؤتمر إفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأطلت لطيفة باللون الأزرق الفاتح كما اختارت تسريحة تتلاءم مع 'الجامبسوت''  وهو نفس قماشة الكوفرته الذي ارتدته، كما اختارت قلادة باللون الفضي مع ماكياج خفيف بألوان فاتحة ومبهجة.

وتعرضت الفنانة لطيفة، لسخرية من قبل رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعليقات على صورتها، "لطيفة قررت تستغل الكوفرتات القديمة"، و"انتي لابسة كوفرتة ليه؟".
مش أول واحدة تلبس كوفرتة.. من الأجمل ناهد السباعي أم لطيفة؟
مش أول واحدة تلبس كوفرتة.. من الأجمل ناهد السباعي أم لطيفة؟
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