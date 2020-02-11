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أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: رؤية الرئيس عباس في مجلس الأمن البديل الشرعي لخطة السلام الأمريكية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الرؤية الفلسطينية للسلام التي سيطرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، والدعم الدولي لها، يشكلان البديل الشرعي والقانوني لخطة السلام الأمريكية.
وأضافت الخارجية - في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن هذه الرؤية تشكل الرافعة الحقيقية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الأمم المتحدة والمنظومة الدولية برمتها، وعليه يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أن أنظار العالم وقواه الحرة تتجه اليوم صوب مجلس الأمن لسماع الموقف الفلسطيني من مخططات الاحتلال والذي سيجّسده الرئيس في خطابه الهام في أعلى منبر أُممي، وسيضع العالم أمام لحظة الحقيقة، ويطالبه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية.
وأوضح أن ذلك يأتي في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال وبشكل متسارع تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية، لتطبيق خطة السلام ميدانيًا دون أدنى اكتراث بالمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لتلك الصفقة، وباستخفاف صريح ومتعمد بتحذيرات المجتمع الدولي من مخاطرها وتداعياتها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأدنت الخارجية الجولة الاستعمارية الاستفزازية التي قام بها رئيس حكومة تسيير الأعمال في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالأغوار المحتلة بالأمس، والتصريحات التي أدلى بها بشأن نيته ضم الأغوار وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
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