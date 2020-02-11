وزير التعليم العالي أكد استعداده لزيادة عددهم.. 1300 طالب أردني يدرسون بالجامعات المصرية في العام الدراسي الحالي

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم، الثلاثاء، علي العايد، سفير الأردن بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات المصرية، وزيادة المقاعد والمنح المخصصة لهم.





وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجالى التعليم العالي والبحث العلمي.





واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار جهود الوزارة المبذولة لتسهيل الإجراءات على الطلاب الوافدين، ومنها إطلاق تطبيق "ادرس فى مصر" لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتى تشمل: الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا، بالإضافة إلى ارتباطه مع بوابة الوافدين، ومع نظام التنسيق بمراحله المختلفة وبنظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة.





من جانبه، وجه السفير الأردنى الشكر لمصر على جهودها في حل مشاكل الطلاب الأردنيين، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 1300 طالب أردني يدرسون بالجامعات الحكومية المصرية خلال العام الدراسي الحالي، مؤكدًا تميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ فى شتى المجالات وخاصة التعليم العالى.



