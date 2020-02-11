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توك شو

مايا دياب عن حادث فيلا نانسى عجرم: فادى الهاشم أرغم على تصرفه.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:18 م
فادى الهاشم
فادى الهاشم
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آيات أحمد
كشفت الفنانة مايا دياب، طبيعة علاقتها مع ابنتها كى، قائلة: "علاقتى بها جيدة جدًا ومتقاربتان جدا، حتى أنها ترتدى بعض ملابسي"، مضيفة: "أهتم بها وبدراستها جيدًا وأحاول دعمها بشتى الطرق على قدر استطاعتى وأحيانًا ألجأ إلى معارفى".

وأوضحت مايا دياب، فى لقاء خاص مع برنامج "MBCTrending" المذاع على فضائية "mbc4"، أن كى ابنتها لن تدخل المجال الفنى نهائيًا، لأنه ليس لديها ميول فنية، متابعة: "برافو عليها".

وعلَقت مايا دياب على حادث سرقة فيلا نانسى عجرم، قائلة: "تأثرت كثيرًا وفوجئت أننا فى لبنان وصلنا لهذا الوضع"، مضيفة: "فادى الهاشم أجبر وأرغم على هذا التصرف لأنه فوجئ بشخص ينتهك حرمة بيته ومن الممكن أن يؤذى بناته وزوجته".

وتابعت: "شعرت بالخوف بعد تلك الواقعة، خاصة أنها ذكرتنى بحادثة خطفى فى عام 2005"، مؤكدة أن آثار تلك الواقعة تخف فترة ولكنها ترجع للظهور مرة أخرى مع أول موقف، مثلما حدث فور علمها بواقعة حادث فيلا نانسي عجرم.

وأشارت مايا دياب، إلى أنها تكفلت بمصاريف طفلة مريضة بالتوحد عمرها 7 سنوات، لافتة إلى أن "هؤلاء الأطفال بحاجة للمساعدة للتقدم في مراحل حياتهم، وتوعية بالمجتمع لتقبلهم لأنهم أحسن منى شخصيًا".
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