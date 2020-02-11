على الحنطور .. بوسي شلبي تتألق بـ الأبيض من أسوان

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على نشر صورة جديدة لها من مهرجان أسوان للسينما، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت الإعلامية بوسي شلبي بـ فستان أبيض يشبه الشيميز، ونسقته مع حزام أسود على منطقة الخصر لتبرز رشاقتها .
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي شلبي على وضع لمسات بسيطة من المكياج، حيث وضعت احمر شفاه باللون الوردي، مع لمسات البلاشر وفضلت أرتداء نظارات شمسية سوداء، واعتمد على ترك شعرها منسدلا على كتفيها .
واكتفت بوسي شلبي بإرتداء بعص الاكسسوارات البسيطة المناسبة مع الإطلالة الكاجول