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رياضة

كارتيرون يتغزل في مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي بـ دوري الأبطال

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:23 م
كارتيرون مدرب الزمالك
كارتيرون مدرب الزمالك
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محمد السعيد
أشاد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بالأداء المميز الذي يقدمه فريق صن داونز الجنوب أفريقي، تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني.

وقال كارتيرون في تصريحات لصحيفة " كيك أوف" الجنوب أفريقية: "لدي الكثير من الاحترام لـ بيتسو موسيماني، لأن فريق صن داونز يتحسن عاما بعد عاما تحت قيادته، وما يزال أمامه الكثير".

وأضاف كارتيرون: "موسيماني يقوم بعمل رائع مع صن داونز، وينافس كل موسم على مسابقة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "صن داونز يتفوق على جميع منافسيه في جنوب أفريقيا، ومن النادر أن نجد فريقا ينافس فرق شمال أفريقيا على الألقاب القارية".

وكان موسيماني قاد صن داونز الموسم الماضي، للفوز على الأهلي بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز مجددا، يوم 29 فبراير الجاري، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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