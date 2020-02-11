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راح ضحيتها 15 شخصا.. تفاصيل غرق سفينة في بنجلاديش .. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:26 م
غرق سفينة
غرق سفينة
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرًا عن حصيلة اللاجئين فى غرق سفينة في بنجلاديش. 

وقد ألقى 15  شخصا على الأقل مصرعهم وتم إنقاذ سبعين آخرين بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينجا قبالة سواحل بنجلاديش. 

وقال الناطق باسم خفر السواحل البنجلاديشية، إن 130 شخصًا كانوا على متن سفينة الصيد التي كانت تحاول عبور خليج البنغال متوجهة إلى ماليزيا.

ويحاول العديد من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة الذين فر 700 ألف منهم من ميانمار إلى بنجلادش هربا من العنف في العام 2017، الهرب من مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش بسفن إلى ماليزيا.

هذه السفينة هي واحدة من اثنتين كانتا تقومان بهذه الرحلة الخطيرة. وأضاف "عثرنا على واحدة وكل الذين على متنها من اللاجئين في مخيمات كوكس بازار، لكننا لم نجد أي أثر للسفينة الثانية"، مؤكدا "سنواصل عمليتنا".

وقد أوقفت قوات الأمن في بنجلادش العام الماضي أكثر من 500 من الروهينغا في قرى ساحلية وسفن. كما قتل سبعة مهربين على الأقل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في 2019.

وتزداد عمليات التهريب في الفترة الممتدة بين نوفمبر ومارس عادة لأن البحر يكون أكثر أمانا لسفن الصيد الصغيرة المستخدمة في هذه الرحلات الخطيرة.
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