لا تستسلم.. رسالة غامضة من كهربا





ونشر كهربا صورة له بقميص النادي الأهلي على حسابه الشخصى وكتب عليها: "حتى وإن كان طريق الحلم صعب.. لا تستسلم أبدا لا تقف.. لا تيأس فالذي خلق الطريق الصعب قد خلق فيك القوة على اجتيازه، إن الله على كل شيء قدير".





ويعاني كهربا من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي، من انضمامه إلى القلعة الحمراء، الشهر الماضي.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

أثار محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي حيرة متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".