محمد الشقنقيري: نار مشتعلة بيني وبين إياد نصار بسبب غادة عادل في ليالينا

يواصل الفنان محمد الشقنقيري تصوير أحداث دوره بشكل مكثف الفترة الحالية في مسلسل "ليالينا" بعد أن انضم للعمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل .

كشف الشقنقيري عن شخصيته في العمل بأنه يدعى مدحت ويجسد شخصية رجل أعمال مالك لشركة استيراد وتصدير، ويعمل على تدعيم الانفتاح الاقتصادي في فترة الثمانينات، وهو أحد رجال الطبقة العليا في المجتمع، وتدور محور وظيفته حول تخليص مناقصات ومساهمات وجمارك وغيرها من العوامل الرأسمالية، والتي يعمل على تخليصها بعدة طرق مختلفة، فمنها الإيجاب ومنها السلب، ولكن في النهاية تعود إلى الصالح العام للحكومة وغيرها.

أضاف الشقنقيري بأن الفنانة غادة عادل تعد من أحد موظفي شركته والتي تعمل في أحد أقسامها وبالأخص قسم الإدارة التنفيذية ومع مرور الوقت تربطه بها قصه حب مما يسبب غيره من طليقها الفنان أياد نصار وغيرها من الأحداث .

أشار الشقنقيري بأن أحداث العمل بصفة مباشرة تنقسم إلى طبقتين اجتماعيتين أولًا الطبقة العليا ويجسدها الفنانة غادة عادل، إياد نصار، محمد الشقنقيري، خالد الصاوي وآخرين والطبقة السفلى ويجسدها الفنانة صابرين، ميدو عادل وآخرين إلى أن يحدث حدث يجمع هؤلاء الطبقتين مع بعض إلا وهو حادث سير يحدث للفنانة رنا رئيس وهي نجلة الفنانة غادة عادل، والذي يتسبب فيه سائق تاكسي، ويجسد هذه الشخصية الفنان ميدو عادل وغيرها من الأحداث.

أشار الشقنقيري إلى أنه في غاية السعادة لتواجده وسط هذه الكوكبة من النجوم، وآخرين لأنهم متميزين مهنيًا ومجتهدين لأبعد الحدود بداية من وراء الكاميرا إلى أمام الكاميرا أثناء التصوير، ويستحقون النجاح وسعيد بالعمل معهم، وأيضًا تعامله مع المخرج أحمد صالح فيعتبره تميمة حظ بالنسبة له، وذلك لأنه وضع بصمة مميزة ومجهودا رائع جدًا داخل اللوكيشن، وأيضًا برواز هذا النجاح لشركة "سينرچى" لأنها تعمل على تقديم عمل هام وهادف للشارع المصري بموضوعات مختلفة، وذلك بتوفير كل العناصر الإيجابية لعرض هذا العمل إلى النور ".

جدير بالذكر أن مسلسل "ليالينا" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة غادة عادل، إياد نصار ، صابرين ، محمد الشقنقيري ، خالد الصاوي ، نورهان ، نهي عابدين ، ميدو عادل ، محمد على رزق ، منه عرفه ، هاجر الشرنوبي ، رنا رئيس ،هشام الشاذلي وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

علي الجانب الآخر يعرض حاليًا للفنان محمد الشقنقيري مسلسل "بت القبايل" على إحدى القنوات الفضائية وهو من بطولة نخبة من النجوم إلا وهم الفنانة حنان مطاوع ، عمرو عبد الجليل ، محمود عبد المغنى ، محمد الشقنقيري ، منه فضالي ، مدحت تيخا ، محمد رياض ، هاجر الشرنوبي ، أشرف عبد الغفور ، يوسف إسماعيل وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار شاذلي فرح ومحمد البجلاتي وإخراج حسنى صالح.