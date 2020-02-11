استمرار فعاليات التوعية بفيروس كورونا بكليتي الهندسة والزراعة بجامعة المنصورة

واصلت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة وفريق طلاب المحروسة لخدمة المجتمع اليوم الثلاثاء فعاليات حملة التوعية من فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك ضمن حملة التوعية من الفيروس بكافة كليات الجامعة ومستشفياتها وبالتعاون مع كليتي الطب والتمريض من خلال تنفيذ زيارات لعدد من المتخصصين للتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه وذلك بكلا من كلية الهندسة وكلية الزراعة وبحضور لفيفًا من الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.



وقام بإلقاء المحاضرات كلًا من الدكتورة كريمة الشامي أستاذ التمريض بكلية التمريض، الدكتورة نهال محمد حمدي المدرس المساعد بقسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب.



كما قدمت معلومات عن اعراض الاصابة بالفيروس وهى شبيهه لأعراض الاصابة بنزلات البرد و الأنفلونزا كما تم عرض طرق انتقال الفيروس عن الطريق المباشر من خلال الرزاز المتطاير من المريض اثناء الكحة او العطس و الاتصال الغير مباشر ، لمس الفم او الانف دون غسيل الايدي ، الاسطح الملوثة ، الاماكن المزدحمة.



كما قدمت طرق الوقاية الصحيحة والواجب اتباعها للوقاية من الاصابة بالفيروس وهى غسيل الأيدي ، استخدام المناديل عند السعال ، النوم عدد ساعات كافية ، لبس الكمامات فى اماكن الازدحام و التجمعات ، تجنب الاقتراب من شخص تظهر عليه اى اعراض الامراض التنفسية تناول السوائل و المياة باستمرار ، النظافة العامة.