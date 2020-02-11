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مرأة

بـ فستان قصير وبوت جملي.. زينة فى إطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:31 م
زينة
زينة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة ولافتة.


وأطلت زينة، بفستان أنيق ومميز باللون الأسود فوق الركبة، ويتميز بتفصيلة الرقبة العالية التى تبرز جمالها، وأنتعلت بوت طويل باللون الجملى الذى يتناسب مع إطلالتها.

واعتمدت زينة فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الرموش الاصطناعية السوداء والكحل الأسود الذي يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الأنيق.

وتركت شعرها البنى الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمال ملامحها، ويتناسب مع إطلالتها البسيطة.

كما اختارت إكسسوارات ذهبية بسيطة تبرز لإكمال إطلالتها باللون الذهبى عبارة عن قرط للأذن مع إسورة أنيقة لليد.
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