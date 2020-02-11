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حوادث

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق وإشغالات والمرور بميادين بالمحلة الكبرى

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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احمد علي
ترأس اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية  اليوم الثلاثاء حملة إشغالات ومرافق والمرور مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة لردع الباعة الجائلين والمخالفين للوائح المرورية بطول شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى.

وجاء ذلك بمشاركة اللواء حازم الذهبي نائب مدير الامن لقطاع المحله واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى و اللواء مجدي عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحله وبحضور عدد كبير من القيادات الأمنية .
كما أسفرت الحملات عن رفع  الاشغالات الموجوده بنطاق حي اول و ثان المحله شملت مناطق طلعت حرب و شارع البحر و شارع الحنفي و شارع العباسي حتى ميدان الشون وتم خلالها رفع اشغالات الكافتريات والمقاهي والمطاعم والثلاجات والمبردات واشغالات المحلات والباعه الجائلين.
كما حرر ٢٤٥ مخالفة مرورية ومرافق واشغالات وحررت المحاضر اللازمة وآخطرت النيابه العامه للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق وإشغالات والمرور بميادين بالمحلة الكبرى
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق وإشغالات والمرور بميادين بالمحلة الكبرى
مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق وإشغالات والمرور بميادين بالمحلة الكبرى
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