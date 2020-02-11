حسام حداد داخل معرض توت عنخ آمون بلندن .. شاهد

عرض الإعلامي حسام حداد فقرة خاصة من برنامج "الحياة اليوم" داخل معرض توت عنخ آمون بلندن.

وقام الإعلامي حسام حداد بالتصوير داخل القاعة وعرض كيفية تنظيم دخول القاعة وكيفية اختيار اللغة التى يحتاجها الزائر كي يشاهد بها الفيلم التعريفي للملك توت عنخ آمون.

وعرض حسام حداد الأثار الخاصة بالملك توت عنخ آمون بالقاعة، لافتا إلى أن هناك زائرين يأتون من جميع أنحاء بريطانيا لمشاهدة تلك المعرض.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية في لندن أقامت عدة فعاليات على مدار الأيام الماضية بمناسبة افتتاح معرض "توت عنخ آمون" بلندن، والذي يضم أكبر مجموعة أصلية لمقتنيات الملك "توت عنخ آمون"، حيث يصل عددها إلى نحو 150 قطعة، وذلك فى إطار جولة لمجموعة "توت عنخ آمون" تشمل باريس ولندن والولايات المتحدة واستراليا واليابان بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون".