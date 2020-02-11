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توك شو

حسام حداد داخل معرض توت عنخ آمون بلندن .. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:00 م
معرض توت عنخ آمون
معرض توت عنخ آمون
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محمد حليم قنديل
عرض الإعلامي حسام حداد فقرة خاصة من برنامج "الحياة اليوم" داخل معرض توت عنخ آمون بلندن.
وقام الإعلامي حسام حداد بالتصوير داخل القاعة وعرض كيفية تنظيم دخول القاعة وكيفية اختيار اللغة التى يحتاجها الزائر كي يشاهد بها الفيلم التعريفي للملك توت عنخ آمون.
وعرض حسام حداد الأثار الخاصة بالملك توت عنخ آمون بالقاعة، لافتا إلى أن هناك زائرين يأتون من جميع أنحاء بريطانيا لمشاهدة تلك المعرض.
جدير بالذكر أن  السفارة المصرية في لندن أقامت عدة فعاليات على مدار الأيام الماضية بمناسبة افتتاح معرض "توت عنخ آمون" بلندن، والذي يضم أكبر مجموعة أصلية لمقتنيات الملك "توت عنخ آمون"، حيث يصل عددها إلى نحو 150 قطعة، وذلك فى إطار جولة لمجموعة "توت عنخ آمون" تشمل باريس ولندن والولايات المتحدة واستراليا واليابان بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون".
وقد شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسفير طارق عادل سفير مصر في لندن والدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير بحفل الافتتاح الرسمي للمعرض الذي شهد حضورًا وإقبالًا كبيرًا من جانب العديد من المسئولين البريطانيين والشخصيات العامة والسفراء الأجانب المعتمدين بلندن وخبراء علم المصريات والأكاديميين والدوائر المهتمة بالممتلكات الأثرية، ووسائل إعلام بريطانية وعالمية.
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