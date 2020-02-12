انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لخريجي صيدلة حلوان اليوم

تنظم كلية الصيدلة بـ جامعة حلوان اليوم، الملتقى الثاني للخريجين ، تحت أشراف الدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هشام سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب





ويهدف الملتقى إلى مد أواصر التعاون بين الكلية وخريجيها فى شتى المجالات بسوق العمل، و خلق قنوات مفتوحةو فعالة للتعاون بين خريجى الكلية والطلاب الحاليين.





كما يهدف الملتقى إلى تثقيف وتوعية الطلاب بالمجالات المتاحة بعد التخرج والتى توفرها الدراسه بالكلية إلى جانب التعرف على دور الإدارة المركزية لشئون الصيادلة فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق الجودة فى تقديم الخدمات الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل



