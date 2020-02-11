جامعة حلوان .. خطة لمواجهة الكورونا .. نصائح للطلاب للوقاية من الفيروس .. مبادرة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب

رئيس جامعة حلوان: لدينا خطة كاملة لمواجهة كورونا
رئيس الطب الوقائي بجامعة حلوان يعلن نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا
اتحاد طلاب حلوان يفعل مبادرة لتعريف الطلاب بالمعتقدات الخاطئة عن الأمراض النفسية
قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بجولة داخل الحرم الجامعي للوقوف على انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة.
وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى دائمًا للتواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم بهدف تذليلها، وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة إلى آراء ومقترحات الطلاب، مؤكدا أن قيادات الجامعة حريصة على فتح أبوابها أمام جميع الطلاب للاستماع لهم للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.
وأكد رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان تنظيم وسير العملية التعليمية، والالتزام بجدول المحاضرات لانتظام العملية التعليمية مع أول أيام الفصل الدراسى الثانى.
وطمأن رئيس جامعة حلوان الطلاب بأن الجامعة قامت بإعداد خطة شاملة للتوعية من مرض كورونا وكيفية المواجهة وطرق الوقاية من المرض لنشر الوعي الصحي للوقاية من المرض من خلال اتباع العادات الصحية السليمة.
وخلال الجولة حرص طلاب الجامعة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدهم معه وحرصه على الاستماع إلى متطلباتهم والتعامل الفورى معها، بما يُهيئ الجو الملائم لهم لتحصيل العلم.
في إطار جهود جامعة حلوان في نشر الوعي الصحي والثقافة الوقائية داخل المجتمع الجامعى والخارجى باعتبار أن الجامعة هى إحدى المنارات القادرة على نشر وتثقيف أبنائها الطلاب من خلال الخبراء والمتخصصين قدم الدكتور أحمد الغندور رئيس قسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان مع بداية الفصل الدراسي الثاني مجموعة من النصائح والإرشادات لطلاب جامعة حلوان، وذلك للتوعية بفيروس كورونا المستجد، حيث قام بالتعريف بالفيروس، مؤكداَ على أنه سلالة جديدة من عائلة فيروسات كورونا، وتم التعرف عليه لأول مرة في مجموعة من الحالات المصابة بأعراض الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، حيث ارتبطت معظم الحالات الوبائية بسوق المأكولات البحرية والحيوانية.
وعن أعراض المرض أكد أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس والتهاب رئوي وإسهال وقئ، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا الجديد من مصدر حيواني، حيث تشير المعلومات إلى أنه يمكن لفيروس كورونا الجديد أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرزاز الملوث ( السعال – العطس – الايدي الملوثة – الأسطح الملوثة )، والاتصال المباشر بالمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.
وعن وجود لقاح للفيروس أشار رئيس قسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان إلى أنه لا يوجد لقاح للفيروس في الوقت الحالي، موضحا أنه لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسبب فيروس كورونا حتى الآن سواء الإنسان أو الحيوانات المصابة، وأن المعالجة الطبية تعتمد على علاج الأعراض والرعاية المركزة للحالات السريرية.
وعن طرق الوقاية من المرض أكد استعمال الواقي التنفسي في الاماكن المزدحمة وعدم السفر في حالة وجود أعراض مرضية وتجنب مخالطة المصابين، وتجنب العادات التي تساعد علي انتشار العدوي مثل القبلات والاحضان ومصافحة الأيدي، والتنظيف الدائم للاسطح، والمحافظة علي النظافة العامة باستمرار.
أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان، عن بدء حملة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب بالجامعة لتوفير مناخ تعليمى سليم يساعد الطلاب على التميز والإبداع.