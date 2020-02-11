جامعة حلوان .. خطة لمواجهة الكورونا .. نصائح للطلاب للوقاية من الفيروس .. مبادرة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب

في إطار جهود جامعة حلوان في نشر الوعي الصحي والثقافة الوقائية داخل المجتمع الجامعى والخارجى باعتبار أن الجامعة هى إحدى المنارات القادرة على نشر وتثقيف أبنائها الطلاب من خلال الخبراء والمتخصصين قدم الدكتور أحمد الغندور رئيس قسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان مع بداية الفصل الدراسي الثاني مجموعة من النصائح والإرشادات لطلاب جامعة حلوان، وذلك للتوعية بفيروس كورونا المستجد، حيث قام بالتعريف بالفيروس، مؤكداَ على أنه سلالة جديدة من عائلة فيروسات كورونا، وتم التعرف عليه لأول مرة في مجموعة من الحالات المصابة بأعراض الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، حيث ارتبطت معظم الحالات الوبائية بسوق المأكولات البحرية والحيوانية.





وعن أعراض المرض أكد أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس والتهاب رئوي وإسهال وقئ، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا الجديد من مصدر حيواني، حيث تشير المعلومات إلى أنه يمكن لفيروس كورونا الجديد أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرزاز الملوث ( السعال – العطس – الايدي الملوثة – الأسطح الملوثة )، والاتصال المباشر بالمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.





وعن وجود لقاح للفيروس أشار رئيس قسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان إلى أنه لا يوجد لقاح للفيروس في الوقت الحالي، موضحا أنه لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسبب فيروس كورونا حتى الآن سواء الإنسان أو الحيوانات المصابة، وأن المعالجة الطبية تعتمد على علاج الأعراض والرعاية المركزة للحالات السريرية.





وعن طرق الوقاية من المرض أكد استعمال الواقي التنفسي في الاماكن المزدحمة وعدم السفر في حالة وجود أعراض مرضية وتجنب مخالطة المصابين، وتجنب العادات التي تساعد علي انتشار العدوي مثل القبلات والاحضان ومصافحة الأيدي، والتنظيف الدائم للاسطح، والمحافظة علي النظافة العامة باستمرار.







