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مرأة

حرق الدهون الأبرز.. 5 معلومات غير متوقعة لا تعرفها عن اللحوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:29 ص
فوائد اللحوم الحمراء
فوائد اللحوم الحمراء
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نهى هجرس
تعد اللحوم بشكل عام من الأطباق الرئيسية التي لا يستغنى عنها الشخص فى المنزل، فهي مليئة بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على البروتينات والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، ولكن توجد العديد من المعلومات لا تعرفيها من قبل عن اللحوم مثل اللحم الضأن الذي يساعد على حرق الدهون.

وطبقًا لما قدمة موقع "black doctor" إليكم أبرز فوائد اللحوم الحمراء

فاللحم الضأن يحتوي على مادة تساعد في رق الدهون بالجسم تسمى "سي إل إيه " ، والتي تحرق الدهون خاصة في منطقة البطن

كما ذكرت بعض الأبحاث أن اللحوم العضوية الأورجانيك أفضل بكثير للصحة من أنواع اللحوم الأخرى، حيث تتغذى أبقارها على الأعشاب والحبوب والبقوليات والتي تكون غنية بالأوميجا 3 وفيتامين إي وأحماض اللينوليك من اللحم البقري العادي.

تحتوي اللحوم على حديد يسمى "الهيم" الذي يمنع فقر الدم أو الأنيميا لان الجسم يقوم بإمتصاص هذا الحديد بشكل أفضل من الحديد الموجود بالأطعمة النباتية مثل الموجود في الخضروات.

كما توفر أيضًا اللحوم نسبة عالية من البروتين فقطعة اللحم الواحدة بوزن 100 جرام توفر 25 جراما من البروتين الصافي و 17 جرام من الدهون مع نسبة عالية من الحديد والزنك.

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اللحوم الحمراء غنية بفيتامين ب 12 الذي يساعد على تحسين أداء الجهاز العصبي وتنظيمه في العمل بشكل صحيح لذلك فهي مفيدة لأصحاب الأنيميا.

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