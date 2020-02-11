رئيس «مستقبل وطن» يتفقد غرفة عمليات الحزب بالجيزة لمتابعة سير العملية الانتخابية

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، مقر غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير عملية الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بدائرة الجيزة، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائب بعد وفاة البرلمانى محمد بدوى دسوقى، ومن أبرز المرشحين رجل الأعمال محمد أبو العينين، مرشح حزب مستقبل وطن، وهشام بدوى نجل البرلمانى الراحل محمد بدوى دسوقى، والأمير موسى أحمد على محمد، مستقل ، ومجدى السيد السيد ياسين محمود، مستقل.





وجاءت اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لانتخابات مجلس التكميلية بدائرة الجيزة للحزب، برئاسة وحضور، النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزية للحزب، والمهندس محمد صبرى، أمين أمانة الشئون البرلمانية المركزية للحزب، ومحمد عبد السلام، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى المركزية للحزب، والنائب يحي العيسوى عضو الأمانة المركزية للحزب، والنائب منتصر الزيات، عضو الهيئة البرلمانية للحزب بالجيزة.





وتواصل غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، فى الجيزة، عملها منذ استقبال المشاركين فى الانتخابات التكميلية، لمتابعة كافة التجهيزات وحل أى مشكلات تواجه العملية الانتخابية والإجابة على أى استفسار.





ورصدت غرفة العمليات الرئيسية، بمقر الحزب فى محافظة الجيزة، إقبال كثيف من قبل المواطنين من مختلف الفئات العمرية، منذ فتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال المشاركين فى الانتخابات التكميلية داخل دائرة الجيزة.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخب.





وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءًا يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 11- 12 فبراير 2020.





وكان قد حرص النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لانتخابات مجلس التكميلية بدائرة الجيزة للحزب، علي متابعة سير عملية الانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة ودعم مرشح حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال محمد أبو العينين.





ويشارك أيضا، وفد من قيادات حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، يترأسه عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، فى تفقد ومتابعة سير العملية الانتخابية، ودعم مرشح الحزب، رجل الأعمال محمد أبو العينين.