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رفض 4 ملايين جنيه رشوة.. رئيس هيئة الإسعاف: "عمرو رشيد" شاب واعد يحتذى به كقائد ومسئول.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
أعرب الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، عن سعادته ببيان هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين، حول رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية رشوة مالية كبيرة.

وكشف محمد جاد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن الدكتور عمرو رشيد، نائب رئيس هيئة الإسعاف، هو من رفض تلك الرشوة.

وقال رئيس هيئة الإسعاف، إن الدكتور عمرو، قيادة شابة وواعدة ومثال لرجال هيئة الإسعاف المستأمنين  على حياة المواطن المصرى وعلى بلدهم ومقدراتها.

وتابع الدكتور محمد جاد، أن "عمرو من الشباب الواعد والقيادة الواعية ومثال يحتذى بها كقائد ومسئول وطبيب.. إنه موظف حكومي عرضت عليه فرصة غير أخلاقية ليبيع ضميره مقابل الحصول على مبلغ مالى كبير ولكنه رفض بيع قيمه ومبادئه".



ونشرت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين بيان، جاء فيه:" في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون وخلال يوم واحد من نشاط هيئة الرقابة الإدارية، تم ضبط ثلاث وقائع رشوة في مجالات مختلفة، بدأت بواقعة عرض رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية".
ورفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه من المال الحرام، لترسية مناقصة لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه، ‎حيث بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدرة أربعة ملايين جنيه ليحصلوا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.
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