وزرة الصحة توضح تفاصيل زيارتها لمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنها بدأت سلسلة جولاتها لمحافظتي جنوب سيناء والأقصر مؤكدة أنها تقوم بذلك بعد قرب تشغيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظتين.





وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن تلك الزيارة تأتي في إطار ترقب التشغيل التجريبي لمحافظتي جنوب سيناء والأقصر.





وتابعت وزيرة الصحة أنها حريصة بشكل كبير على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي.





وأشارت وزيرة الصحة أن هناك وحدات قد قاربت على الانتهاء مؤكدة أن مركز الزهراء يتبقى له الفرش الطبي وشعار التأمين الصحي الجديد مؤكدة أن المرحلة الاولى بها 6 محافظات ففي البداية كانت محافظة بورسعيد وتم الإنتهاء منها والآن يتم العمل على محافظتي جنوب سيناء والأقصر.



