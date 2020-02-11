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توك شو

شويكار تطمئن الجمهور: أنا كويسة وبتابع المسلسلات والبرامج وأحضر لعمل إذاعي في رمضان.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:48 م
شويكار
شويكار
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محمد حليم قنديل
طمأنت النجمة الكبيرة شويكار، جمهورها، بعد شائعات تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنها بصحة جيدة، وتتابع العديد من المسلسلات وبرامج التوك شو.

وقالت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، "أنا كويسة أوى والحمدالله، وبتابع المسلسلات وبعض برامج التوك شو، وبتفرج على مسلسل ختم النمر.. إيه الجمال ده.. صحيح الدهن في العتاقى".

وواصلت شويكار: قائلة "أحضر لمسلسل  إذاعى مع أحمد فلوكس في رمضان المقبل، ولكن من الصعب تقديم مسلسلات تلفزيونية".

يذكر ان الفنانة شويكار اختفيت عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، والتى كانت من أهم النجمات اللاتى تفردن فى تقديم الأدوار الكوميدية بخفة وظل ومرح لم يسبقها فيها أحد، خصوصا مع النجم الراحل فؤاد المهندس وقدمت 160 عملًا فنيًا، منها "شنبو فى المصيدة"، "الراجل ده هيجننى"، "أرض النفاق" و"العتبة جزاز".
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