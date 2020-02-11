شويكار تطمئن الجمهور: أنا كويسة وبتابع المسلسلات والبرامج وأحضر لعمل إذاعي في رمضان.. شاهد

طمأنت النجمة الكبيرة شويكار، جمهورها، بعد شائعات تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنها بصحة جيدة، وتتابع العديد من المسلسلات وبرامج التوك شو.





وقالت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، "أنا كويسة أوى والحمدالله، وبتابع المسلسلات وبعض برامج التوك شو، وبتفرج على مسلسل ختم النمر.. إيه الجمال ده.. صحيح الدهن في العتاقى".





وواصلت شويكار: قائلة "أحضر لمسلسل إذاعى مع أحمد فلوكس في رمضان المقبل، ولكن من الصعب تقديم مسلسلات تلفزيونية".



