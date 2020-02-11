يارا.. فيروس جديد يهدد العالم بعد كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة ولاء عبد اللطيف استاذ الميكروبيولوجي الطبية والمناعة بعين شمس، إن هناك فيروسا جديدا أعلنت عنه البرازيل مؤخرا يمسي "يارا" مختلف عن فيروس كورونا المنتشر حاليا.





وأضافت الدكتورة ولاء عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن الفيروس الجديد "يارا" لم يكن متواجد من قبل، مشيرة إلى أنه لم يتم أكتشاف هذا الفيروس إلا فى الماء فقط، موضحة أنه لم يعلن حتى الآن كيفية انتقال هذا الفيروس للإنسان.





وتابعت أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بعين شمس، أن كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما كانت فرصة تكاثر الفيروسات أو تواجدها أقل مضيفة أن معظم الفيروسات تموت فى درجة حرارة بين الـ 50 إلى 70 درجة.





وأوضحت الدكتورة ولاء عبد اللطيف، أن الأمراض والعدوى الفيروسية تزيد فى فصل الشتاء نظرا لانخفاض درجة الحرارة.



