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أصل الحكاية

يارا فيروس جديد غامض يحير العلماء.. فما القصة؟

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:42 م
تعبيرية
تعبيرية
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عبدالله قدري

العالم يبحث عن علاج لفيروس كوورنا القاتل، ومنظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ، وأصبح العالم متطلعا لكل ما هو جديد بشأن هذا الفيروس القاتل الذي حصد أرواح أكثر من 1000 شخص في الصين، وبينما العالم كذلك، ظهر على السطح فيروس جديد "غامض" في البرازيل، أطلق العلماء عليه اسم "يارا".


هذا الفيروس الجديد وجد العلماء أن جيناته غير معروفة نهائيا، كما لم يتم توثيقه من قبل في الأبحاث الفيروسية، حسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز".


وأطلق العلماء على الفيروس الغامض اسم "يارا"، نسبة إلى شخصية "يارا ملكة الماء" في الأساطير البرازيلية -  والتي هي غامضة مثل الفيروس -  من بحيرة بامبولها، وهي بحيرة اصطناعية في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.


وقال الفريق الذى فحص الفيروس إنه سلالة جديدة من فيروسات الأميبا، ذات أصل وتطور "محير".


ووجد الباحثون أن أكثر من 90 في المائة من جينات "يارا" لم يسبق توثيقها من قبل، حسب موقع "ساينس أليرت".


وقال الموقع إن الأبحاث لا تزال جارية بشأن هذا الفيروس المستجد، لمعرفة مصدره ومخاطره.


ويأتي هذا الفيروس بعد أسابيع من اكتشاف فيروس كورونا الذي بدأ من مدينة ووهان الصينية، وقد نُعت فيروس كورونا حين بدء ظهوره بـ "الغامض"، لكنه سرعان ما بدأ في التكشف سريعا ليحصد الأرواح وينتقل من الصين إلى دول العالم.


ويثير فيروس يارا الجديد مخاوف العلماء بسبب عدم معرفة أعراضه ونتائجه، وهو الأمر الذي يمهد لانتشاره في العالم مثلما انتشر كورونا.


وهذا ما أكد عليه موقع "روسيا اليوم"، عندما قام العلماء بتسلسل جين الفيروس "يارا"، وهى عملية تحديد تسلسل الحمض النووى الكامل الذى يشكل كائنا حيا، اكتشفوا أن أكثر من 90% من الجينات مكونة من جينات لم يعثر عليها من قبل.

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