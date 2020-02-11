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أخبار البلد

أسقف دشنا يصلي قداس صوم يونان بكنيسة العذراء مريم بالرحمانية قبلى ..صور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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سامح سلام
صلي صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تكلا أسقف دشنا قداس اليوم الثاني من صوم يونان بكنيسة السيدة العذراء مريم بالرحمانية قبلي.

واشترك مع الأنبا تكلا في صلوات القداس الإلهي القمص روفائيل شاكر والقمص مكاري حلمي و القس بيجول فام سكرتير نيافته والقس يواقيم سليم، إلى جانب الشمامسة وشعب الكنيسة .

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت أمس الاثنين صوم يونان والذى يستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.

ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ 62 في القرن العاشر الميلادي.

وكان البابا تواضروس الثاني قد أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.
أسقف دشنا يصلي قداس صوم يونان بكنيسة العذراء مريم بالرحمانية قبلى ..صور
أسقف دشنا يصلي قداس صوم يونان بكنيسة العذراء مريم بالرحمانية قبلى ..صور
أسقف دشنا يصلي قداس صوم يونان بكنيسة العذراء مريم بالرحمانية قبلى ..صور
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