تامر أمين عن الزيادة السكانية: «بتجيبوا الصحة دي منين» ..فيديو

علق الإعلامي تامر أمين على الزيادة السكانية والتعداد السكاني في مصر، قائلًا «بخري وخمسي بسم الله ما شاء الله، بتجيبوا الصحة دي منين».





وقال «تامر أمين»، خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، إن عدد "السكان قفل العداد وأصبحنا رسميا 100 مليون مواطن داخل الحدود المصرية".





وأوضح «تامر أمين»، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل 100 مليون نسمة، مرددًا "القطنة مبتكدبش وصلنا إلى 100 مليون مواطن".





وأشار «تامر أمين» إلى أن الإحصاء أكدت أن مصر تشهد مولودا جديدا كل 24 ثانية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية بدون حساب تكون أزمة، لذلك علينا أن نعقلها.





وتابع «تامر أمين» «مهما زادت جهود وثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي مع وحش الزيادة السكانية عمر ما النتيجة ما هتبان»، مضيفا «خد نفسك انا مش عارف بتجيبوا الصحو دي منين».