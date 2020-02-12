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الرقابة الصحية: لا تفرقة بين المواطنين في الحصول على الخدمة بـ التأمين الصحي الشامل .. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:27 ص
الدكتور أشرف إسماعيل،
الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن جميع المرضى سواسية في الحصول على الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا ليس هناك فرق تمامًا في الحصول على الخدمة.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أن الالتزام بالمعايير العالمية في الخدمة الطبية من صميم التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن استدامة الخدمة بطريقة مهمة في التأمين الصحي الشامل فضلا عن توفير المستلزمات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أنه لابد من الالتزام بالمعايير والأطباء والأدوية التي يوثق بها وتأخذ بالطريقة الصحيحة، مؤكدًا أن استخدام الموارد بالطريقة المثلى عامل مهم للاستدامة يجب أن تلتزم به المنشأة والمواطن.

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل مبنية على التكافل من خلال خدمة متميزة، لافتًا إلى أن الدولة التزمت بدفع اشتراكات لغير القادرين، وكل من يدفع الاشتراكات فهي نسبة من الدخل ولا يطلب ما هو فوق إمكانياته.

وشدّد الدكتور أشرف إسماعيل، على أن أصبح للمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل حق اختيار من يعالج، مضيفًا أن كل خطوات التأمين الصحي الشامل تسير وفق منظومة دقيقة.
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