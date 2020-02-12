محمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له، منذ قليل، وهو ينزل على سلالم إحدى الطائرات، على نغمات أغنية "القمر"، وهو ما يُعد تحديًا للطيار المفصول، الكابتن أشرف أبو اليسر.

ويقول مقطع الأغنية:" بدأنا من الصفر تعبنا ومكنش ف جبنا فلوس.. بس الثقه ف الله أغلى من أي كنوز.. عشنا وشوفنا المر ومـ الدنيا اتعلمنا دروس.. ي إما تموت وانت بتحارب؛ يا تعيش تندب الحظوظ".





بينما جاء هذا الفيديو، بعد ما نفى الكابتن المفصول، طلبه أمولًا من محمد رمضان كما ادعى من خلال فيديو له، أنه طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه كتعويض.





كما وضع الفنان محمد رمضان، نفسه في مأزق كبير، عندما قال من خلال الفيديو الذي قام بنشره مؤخرًا: "الكابتن كان باقي له 3 سنين ونص في الخدمة.. يعملوا 9 ونص مليون جنيه، لو ترضوا إني أدفعهم له؛ هعمل كده".





وكان الرد من الجمهور أن يقوم بدفع هذه الأموال، الأمر الذي دفعه لحذف الفيديو.