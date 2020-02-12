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رياضة

شوبير يتغزل في جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي بـ السوبر الأفريقي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:46 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ استقبال جماهير الزمالك للبعثة؛ فور وصولها للدوحة، من أجل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، يوم 14 فبراير المقبل.

وكتب "شوبير" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استقبال حافل الذي لاقاه لاعبو الزمالك في مطار الدوحة من جانب الجماهير المصرية التي احتشدت بالأعلام والقمصان الزملكاوية، بعض الجماهير تواصلت معي من قطر، وقالت إن البعض منهم أهلاوي وإسماعيلاوي، ولكن من الضروري أن يذهبوا إلى المطار ويستقبلوا فريق الزمالك".

وأضاف: "التحية لكل الجماهير الزملكاوية والمصرية التي احتشدت بشكل رائع وقدمت رسالة للجميع بأن المصريين في كل مكان مرتبطون ببلدهم ووطنهم بشكل كبير".

ووصلت بعثة نادي الزمالك إلى الدوحة، صباح أمس الثلاثاء، استعدادًا لملاقاة نادي أبناء سويقة، وعينهم على الفوز لتحقيق البطولة، واكتساب الثقة قبل مواجهة نفس الفريق في دوري أبطال إفريقيا ذهابًا وإيابًا في دور ربع النهائي.
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