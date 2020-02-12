عبد الرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة مشاركته في البرنس مع محمد رمضان





وكشف حقيقة مشاركته في مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، حيث قال: "أنا لم أشارك في مسلسل البرنس، وما تم تداوله من أخبار غير صحيح".





كما اكد أنه من المفترض أن يخوض عملين فنيين، لكنه لم يبدأ تصويرهما، كما لم يقم بتوقيع العقود بعد.





و قدم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، العديد من الأعمال الفنية المميزة، كان من بينها مسلسل بحر، وبركة، وعلامة استفهام، وغيرها من الأعمال.

عبّر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن سعادته بالعمل في فيلم الأنيميشن "الفارس والأميرة" بصحبة عدد كبير من النجوم، مشيرًا إلى أن أفلام الأنميشن أصبحت أسهل عن ذي قبل بفضل التكنولوجيا.