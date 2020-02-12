AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

نفسي أشوف ذراعه بيتحرك تاني.. أب يستغيث بمجلس الوزراء لإجراء عملية زرع عصب لابنه

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:41 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
Advertisements
مصطفى كرم

استغاث سعد محمد الطاهر، عبر موقع "صدى البلد" الإخباري، من تعرض نجله محمد البالغ من العمر 17 عامًا، لضمور بعصب ذراعه نتيجة لتعرضه لحادثة موتوسيكل.

وناشد رئاسة مجلس الوزراء خلال خدمة القرّاء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري بضرورة تقديم يد العون له وإجراء لابنه عملية زرع عصب في أقرب وقت ممكن.

وأفاد ان الأطباء نصحوه بإجراء العملية لابنه خلال الشهر الجاري لعدم فقدان ذراعه نهائيا، موضحًا أن تكلفة العملية تبلغ 60 ألف جنيه ولا يملك ثمنها.

وكشف أنه يعمل مزارعًا ولا يمتلك وظيفة تعينه على أداء العملية لنجله قائلاً "أنا نفسي أشوف ذراعه بيتحرك تاني".

وللتواصل مع الحالة على الرقم : 01144755213‪

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يستغيث بمجلس الوزراء ووزارة الصحة: زوجتي تحتاج لجلسات جاما نايف وحقن مكلفة

مواطن يستغيث بمجلس الوزراء ووزارة الصحة: زوجتي تعاني من فشل كلوي ولا نملك ثمن العملية

لو عرفتي عندك إيه قولي.. والد منة يستغيث بـ الوزراء: الأطباء احتاروا في علاج ابنتي.. فيديو

مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة يستغيث لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة.. صور

أهالي أرض اللواء يستغيثون من الفواعلية: نخاف على أولادنا من الخطف

أب يناشد مجلس الوزراء لإنقاذ نجله.. شاهد

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا تهديد خطير جدًا للعالم

فايا يونان تكشف تفاصيل حياتها الفنية والشخصية للمرة الأولى .. فيديو

انسحاب مرشحين ديمقراطيين من السباق الرئاسي في أمريكا

أحمد موسى يطالب وزير الطيران بإعادة فتح التحقيق في قضية الطيار الموقوف

محمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. شاهد

علماء: فيروس كورونا جاء من الفضاء داخل نيزك ضرب الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور