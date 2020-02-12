نفسي أشوف ذراعه بيتحرك تاني.. أب يستغيث بمجلس الوزراء لإجراء عملية زرع عصب لابنه

استغاث سعد محمد الطاهر، عبر موقع "صدى البلد" الإخباري، من تعرض نجله محمد البالغ من العمر 17 عامًا، لضمور بعصب ذراعه نتيجة لتعرضه لحادثة موتوسيكل.

وناشد رئاسة مجلس الوزراء خلال خدمة القرّاء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري بضرورة تقديم يد العون له وإجراء لابنه عملية زرع عصب في أقرب وقت ممكن.

وأفاد ان الأطباء نصحوه بإجراء العملية لابنه خلال الشهر الجاري لعدم فقدان ذراعه نهائيا، موضحًا أن تكلفة العملية تبلغ 60 ألف جنيه ولا يملك ثمنها.

وكشف أنه يعمل مزارعًا ولا يمتلك وظيفة تعينه على أداء العملية لنجله قائلاً "أنا نفسي أشوف ذراعه بيتحرك تاني".

وللتواصل مع الحالة على الرقم : 01144755213‪

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس

