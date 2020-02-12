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رياضة

رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري يحسم الجدل بشأن إمكانية إلغائها

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:51 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ياسمين تيسير
كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات، عن حقيقة وجود أزمة بشأن المباراة وموعد وصول بعثتي الفريقين.
وأكد سهيل العريفي في تصريحات تليفزيونية أن اللجنة حاولت تغيير موعد المباراة لتقام يوم الجمعة بدلاً من الخميس ولكن الاتحاد المصري رفض الأمر تمامًا.

وأضاف أن بعثني الأهلي والزمالك ستصلان يوم 17 فبراير، وسيكون المران في اليوم التالي.

وتابع أن أزمة الرعاة تقترب من الحل خلال الساعات المقبلة، مشددًا على ان المباراة ستقام في موعدها ولا داعي للحديث عن إمكانية إلغائها.

ومن المقرّر أن يواجه الأهلي "بطل الدوري" نظيره الزمالك "بطل كأس مصر" يوم 20 فبراير على استاد محمد بن زايد في الإمارات.
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